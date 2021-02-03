Вблизи деревни Шумы 2 февраля в результате враждебных действий ранения получил украинский военный. Им оказался старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко.

Источник: Фейсбук 503-го Отдельного батальона морской пехоты

Власенко получил ранения, когда беспилотник боевиков сбросил гранату на позиции ВСУ.

Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть – ранение оказалось несовместимым с жизнью,

– говорится в сообщении.

Что известно о Дмитрии Власенко

Погибшему было 38 лет.

Родом Власенко – из Николаева.

В украинского военного остались родители.

Власенко служил в 503-м батальоне более 3 лет.



На Донбассе погиб Сергей Власенко / Фото 503-го батальона

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