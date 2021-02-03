Погибшим на Донбассе оказался старший матрос Дмитрий Власенко
Вблизи деревни Шумы 2 февраля в результате враждебных действий ранения получил украинский военный. Им оказался старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко.
Источник: Фейсбук 503-го Отдельного батальона морской пехоты
Власенко получил ранения, когда беспилотник боевиков сбросил гранату на позиции ВСУ.
Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть – ранение оказалось несовместимым с жизнью,
– говорится в сообщении.
Что известно о Дмитрии Власенко
- Погибшему было 38 лет.
- Родом Власенко – из Николаева.
- В украинского военного остались родители.
- Власенко служил в 503-м батальоне более 3 лет.
На Донбассе погиб Сергей Власенко / Фото 503-го батальона
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