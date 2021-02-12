В пятницу, 12 февраля, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Это произошло вблизи села Павлополь в Донецкой области.

К счастью, украинский воин – жив. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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В районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Военного удалось оперативно доставить в лечебное учреждение. Информации о самочувствии героя пока нет.

Обстоятельства происшествия устанавливает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обратите внимание! В Минобороны 12 февраля сообщили, что российские боевики устанавливают минно-взрывные заграждения фактически вдоль всей линии соприкосновения.

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