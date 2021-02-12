На Донбассе подорвался украинский военный: первые детали
В пятницу, 12 февраля, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Это произошло вблизи села Павлополь в Донецкой области.
К счастью, украинский воин – жив. Медики оказывают ему необходимую помощь.
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В районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил,
– говорится в сообщении.
Военного удалось оперативно доставить в лечебное учреждение. Информации о самочувствии героя пока нет.
Обстоятельства происшествия устанавливает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Взрывные устройства на Донбассе: что известно
- В 2021 году это уже не первый случай, когда украинские военные подрываются на взрывных устройствах.
- 6 февраля вблизи Новомихайловки взрыв унес жизни 2 героев – старшего солдата Назария Полищука и солдата Алексея Подвезенного.
- Еще один военный находится в больнице.
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