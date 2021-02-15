На Донбассе подорвались 3 украинских бойцов: что о них известно – фото воинов
Вблизи Новолуганского 14 февраля трое украинских защитников подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Все бойцы служили в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.
Источник:Фейсбук Сергея Сердюка
Мужчины подорвались во время перемещения на позиции возле Новолуганского. Из-за тяжелых травм они скончались на месте.
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Что известно о погибших бойцах
- Войтенко Александр Владимирович (1984 года рождения) – капитан в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.
До направления в зону проведения операции Объединенных сил проходил военную службу в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады.
Воин был жителем Кременчуга, что в Полтавской области.
- Алексеенко Вячеслав Сергеевич (1987 года рождения) был старшим солдатом в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.
До направления в зону ООС проходил военную службу в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады. Был жителем Кременчуга, что на Полтавщине.
- Мироненко Дмитрий (1984 года рождения) – старший солдат в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Был жителем Харькова.
Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля
- Трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского.
- Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.
- Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс. Они должны установить все обстоятельства гибели воинов.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.
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