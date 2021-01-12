На Донбассе 12 января завершили ремонтировать водопровод "Горловка – Торецк". После недели отсутствия водоснабжения его наконец восстановили.

Рабочая бригада устранила 6 прорывов на 3 участках водопровода "Горловка – Торецк". Об этом сообщили в штабе ООС.

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К восстановлению водоснабжения привлекли 14 работников предприятия "Вода Донбасса" и 4 единицы техники. Сложность ремонта заключалась в том, что трубопровод пролегает в труднодоступной местности, которую противник мог нашпиговать минами. Кроме того, был риск очередного обстрела со стороны оккупантов.

Финальным этапом стало проведение и завершение сварочных работ водопровода благодаря обеспечению гарантий соблюдения режима прекращения огня. ​В районах проведения ремонтно-восстановительных работ в зеркальном формате по обе стороны работали патрули СММ ОБСЕ,

– сообщили в штабе ООС.

12 января водоснабжение восстановили в таких населенных пунктах:

Торецк,

Железное,

Северное,

Южное,

Щербиновка.

Что было раньше

4 января произошел прорыв диаметром 900 миллиметров на водопроводе "Горловка – Торецк". Вследствие чего без водоснабжения осталось 5 населенных пунктов.

произошел прорыв диаметром 900 миллиметров на водопроводе "Горловка – Торецк". Вследствие чего без водоснабжения осталось 5 населенных пунктов. Такая ситуация на водопроводе случается не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломку не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте.

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Обстрелы врага

8 января примерно в 11:00 российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады. Тогда ремонтные работы пришлось остановить. Однако даже после непродолжительного перерыва враг продолжил обстрел.

Донецкая областная прокуратура начала расследование. Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.