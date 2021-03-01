На Донбассе от рук боевиков погиб младший сержант Сергей Моисеенко
В результате обстрелов со стороны оккупантов 28 февраля на Донбассе погиб Сергей Моисеенко. Он был в звании младшего сержанта и служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты.
Источник:36 отдельная бригада морской пехоты
Трагедия произошла возле Пищевика. В то время боевики открывали огонь по украинским позициям из стрелкового и снайперского оружия.
К теме В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский защитник
Что в бригаде говорят о своем побратиме
Военные называют Сергея смелым морским пехотинцем, добрым собратом и патриотом своей страны. Он навеки останется в их памяти.
Также в 36 отдельной бригаде подчеркивают, что воин погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского ВМС глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея,
– добавляют военные.
Детали трагедии
- Возле Пищевика боевики открывали прицельный огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
- В результате этих обстрелов противника собственно и погиб Сергей.
- Больше подробностей в штабе пока не обнародовали.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала
Поделиться новостью