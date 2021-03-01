В результате обстрелов со стороны оккупантов 28 февраля на Донбассе погиб Сергей Моисеенко. Он был в звании младшего сержанта и служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

Трагедия произошла возле Пищевика. В то время боевики открывали огонь по украинским позициям из стрелкового и снайперского оружия.

К теме В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский защитник

Что в бригаде говорят о своем побратиме

Военные называют Сергея смелым морским пехотинцем, добрым собратом и патриотом своей страны. Он навеки останется в их памяти.

Также в 36 отдельной бригаде подчеркивают, что воин погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского ВМС глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея,

– добавляют военные.

Детали трагедии

Возле Пищевика боевики открывали прицельный огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

В результате этих обстрелов противника собственно и погиб Сергей.

Больше подробностей в штабе пока не обнародовали.

Заметим! С начала 2021 года, кроме Сергея, на Донбассе погибли еще по меньшей мере 16 украинских защитников. Для сравнения: за весь предыдущий год число потерь составляло 75 воинов. Обстрелы и гибель военных продолжаются несмотря на то, что с 27 июля 2020 года в зоне боевых действий действует перемирие.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала