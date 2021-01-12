На Донбассе от выстрела вражеского снайпера погиб украинский боец: известно его имя
В результате выстрела снайпера боевиков 11 января погиб украинский защитник. Вражеская пуля забрала жизнь 38-летнего старшего солдата Олега Андриенко.
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Имя защитника Украины, которого смертельно ранили в результате обстрела боевиков на Донбассе, мариупольскому изданию 0629 сообщили в Донецком областном военном комиссариате.
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Вражеский снайпер забрал жизнь 38-летнего старшего солдата 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олега Андриенко.
По уточненной информации, российские наемники открыли огонь из снайперского оружия вблизи поселка Опытное Донецкой области. Во время выполнения боевого задания в зоне операции Объединенных сил украинский военный получил смертельное ранение.
В командовании бригады сообщили, что у военного остался маленький сын Тимур, жена Марина и мать.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего бойца.
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