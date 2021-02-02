На Донбассе от пули врага погиб украинский военный
Российские наемники 2 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников возле Шумов. В результате погиб боец Вооруженных сил Украины.
Источник: ОТУ "Север"
Боевики лупили в сторону населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
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Детали трагедии на Донбассе
В результате вражеских атак украинский военный получил тяжелое ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований России Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.
Как прошли сутки 1 февраля на фронте
- Войска оккупантов 5 раз нарушили режим тишины.
- Били из автоматических станковых, ручного противотанкового и подствольного гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Боевых потерь среди украинских защитников не было.
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