Российские наемники 2 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников возле Шумов. В результате погиб боец Вооруженных сил Украины.

Источник: ОТУ "Север"

Боевики лупили в сторону населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Детали трагедии на Донбассе

В результате вражеских атак украинский военный получил тяжелое ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований России Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.

Как прошли сутки 1 февраля на фронте

Войска оккупантов 5 раз нарушили режим тишины.

Били из автоматических станковых, ручного противотанкового и подствольного гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников не было.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала