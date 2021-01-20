На Донбассе обнаружили запрещенное российское вооружение: какое именно и где
Вблизи Трёхизбенки Луганской области на бывших позициях войск оккупанта нашли запрещенное вооружение, изготовленное в России. В частности, обнаружили боевую противопехотную фугасную мину и части противопехотной осколочной мины.
В прокуратуре отметили, что такие факты свидетельствуют о том, что Россия поставляет на оккупированный Донбасс собственное вооружение. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.
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Его нашли возле поселка Трёхизбенка Новоайдарского района Луганской области.
Какое оружие нашли
- боевую противопехотную фугасную мину ПМН-2;
- 3 фрагмента противопехотной осколочной мины ПОМ-2-Р1 после детонации.
Кроме того, обнаруженные вблизи Трёхизбенки мины запрещены международными договорами.
Добытые вещественные доказательства приобщили к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта,
– добавили в прокуратуре.
Перед этим все факты нарушений задокументировали.
На Донбассе обнаружили запрещенное российское вооружение / Фото Луганской областной прокуратуры
Обнаруженные вблизи Трёхизбенки мины запрещены международными договорами / Фото Луганской областной прокуратуры
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