На оккупированной территории Донбасса российские наемники с 2017 года готовят детей к участию в боевых действиях. За это прокуратура уже начала уголовное производство.

Источник: Офис генпрокурора

Представители незаконных вооруженных формирований России в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят детей в возрасте от 10 до 17 лет к боевым действиям. В частности, они учат их стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова.

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Кроме привлечения к боевым действиям, российские наемники рассказывают детям ложь о событиях в Украине и формируют у них враждебное отношение к украинскому государству.

С начала вооруженного конфликта в Донецкой области участники незаконных формирований России втянули в противоправную деятельность более 100 детей,

– говорится в сообщении.



Тренировка детей / Фото Офиса генпрокурора



Подготовка к участию в боевых действиях / Фото Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас на временно оккупированной территории Донбасса действует более 10 таких заведений. В частности, это так называемые общественные военно-патриотические движения "Амазонки", "Молодая Гвардия Донбасса", "Патриот", "Бастион" и "Степные волки".

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По данным пресс-службы, сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.