На Донбассе гражданский погиб из-за обстрела авто
На Донбассе возле Богдановки обстреляли автомобиль, который въехал в запретную зону. В результате погиб гражданский.
Источник:ОБСЕ
Однако, согласно отчету ОБСЕ, произошло это еще 8 февраля. Наблюдатели видели, что мужчину на носилках занесли в "скорую".
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Почему обстреляли авто
Офицер Вооруженных сил Украины рассказал, что авто въехало в запретную зону. Поэтому сначала провели предупредительные, а затем дальнейшие выстрелы.
Медики в Волновахе рассказали, что 8 февраля в больницу доставили тело мужчины с ранениями от выстрелов. Ему было около 65 – 69 лет. Мужчина, представившийся сыном погибшего, рассказал, что его отец работал водителем такси.
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