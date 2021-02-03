На Донбассе в госпитале умер раненый украинский военнослужащий, – СМИ
В Донецкой области в госпитале умер украинский военнослужащий. Он был ранен возле города Курахово.
Источник: ТСН
В сообщении указано, что беспилотник боевиков сбросил гранату на позиции украинской армии. В госпитале врачи пытались спасти раненого, однако он умер.
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Стоит заметить, что с начала 2021 года на Донбассе погибли уже 5 украинских военнослужащих.
По данным пресс-службы ООС, на данный момент в течение текущего дня 3 февраля ни одного обстрела со стороны оккупантов не было.
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