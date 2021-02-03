В Донецкой области в госпитале умер украинский военнослужащий. Он был ранен возле города Курахово.

Источник: ТСН

В сообщении указано, что беспилотник боевиков сбросил гранату на позиции украинской армии. В госпитале врачи пытались спасти раненого, однако он умер.

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Стоит заметить, что с начала 2021 года на Донбассе погибли уже 5 украинских военнослужащих.

Обратите внимание! Российские наемники 2 февраля снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников у Шумов. Из-за этого погиб боец ​​Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом – читайте здесь.

По данным пресс-службы ООС, на данный момент в течение текущего дня 3 февраля ни одного обстрела со стороны оккупантов не было.

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