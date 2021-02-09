На Донбассе 8 февраля два человека на авто пытались проехать через блокпост на оккупированную территорию. На требование остановиться люди не реагировали, а только увеличивали скорость.

Инцидент произошел около 12:00 возле Викторовки, в Донецкой области.

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Как реагировали военные

В машине ВАЗ 2105 находились двое гражданских. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако авто продолжило ехать к боевикам. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение.

В результате нескольких выстрелов получили ранения два человека – водитель и пассажир.

Каково состояние людей

Медики механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и забрали их в лечебное учреждение. Однако водитель автомобиля умер по дороге в больницу.

Пока неизвестно, почему люди пытались прорваться к боевикам.

На месте происшествия работают военные и правоохранители, обстоятельства выясняют.

Обратите внимание! Представители ОБСЕ на Донбассе за 3 дня выявили 374 нарушения боевиками режима прекращения огня. Больше всего – в Донецкой области.