На Донбассе двое гражданских пытались прорваться к боевикам: есть погибший – что известно
На Донбассе 8 февраля два человека на авто пытались проехать через блокпост на оккупированную территорию. На требование остановиться люди не реагировали, а только увеличивали скорость.
Источник:ООС
Инцидент произошел около 12:00 возле Викторовки, в Донецкой области.
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Как реагировали военные
В машине ВАЗ 2105 находились двое гражданских. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако авто продолжило ехать к боевикам. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение.
В результате нескольких выстрелов получили ранения два человека – водитель и пассажир.
Каково состояние людей
Медики механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и забрали их в лечебное учреждение. Однако водитель автомобиля умер по дороге в больницу.
Пока неизвестно, почему люди пытались прорваться к боевикам.
На месте происшествия работают военные и правоохранители, обстоятельства выясняют.
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