На Донбассе будут судить "военного полицейского" боевиков
В Донецкой области заочно будут судить сотрудника так называемой "военной полиции" с временно оккупированных территорий. За совершенные преступления мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
Досудебное расследование в отношении боевика уже завершено. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.
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Говорится о 37-летнем жителе Донецкой области. Мужчина родом из города Снежного, что недалеко от Донецка и входит в Горловский район.
Следствие установило, что в течение 2014 – 2015 годов он входил в незаконных вооруженных формирований, а именно "военную полицию", которая действует в оккупированных частях Донбасса.
В частности известно, что подозреваемый работал охранником на контрольно-пропускном пункте у "Харцызского трубного завода" на неподконтрольных территориях.
Кроме того, боевик охранял пленных военных Вооруженных сил Украины, которых удерживали русские войска в поселке Кутейниковом.
Детали дела:
- Боевика подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины).
- Обвинительный акт уже направили в суд, а самому боевике грозит до 15 лет за решеткой.
- Поскольку мужчина скрывается от следствия на оккупированных территориях, его будут судить заочно.
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