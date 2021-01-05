В Донецкой области заочно будут судить сотрудника так называемой "военной полиции" с временно оккупированных территорий. За совершенные преступления мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Досудебное расследование в отношении боевика уже завершено. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

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Говорится о 37-летнем жителе Донецкой области. Мужчина родом из города Снежного, что недалеко от Донецка и входит в Горловский район.

Следствие установило, что в течение 2014 – 2015 годов он входил в незаконных вооруженных формирований, а именно "военную полицию", которая действует в оккупированных частях Донбасса.

В частности известно, что подозреваемый работал охранником на контрольно-пропускном пункте у "Харцызского трубного завода" на неподконтрольных территориях.

Кроме того, боевик охранял пленных военных Вооруженных сил Украины, которых удерживали русские войска в поселке Кутейниковом.

Детали дела: