На Донбассе боевики убили украинского военного
Пророссийские боевики 10 марта обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Старогнатовки в Донецкой области. Тяжелую травму получил украинский военный.
Источник:фейсбук ОТУ "Схід"
Спасать его сразу начали медики, но, к сожалению, безуспешно. О трагедии сообщили на странице в фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Восток".
Напомним, 28 февраля на Донбассе от рук боевиков погиб младший сержант Сергей Моисеенко
Невосполнимая потеря на Донбассе: погиб украинский военный
10 марта боевики в Донецкой области в очередной раз нарушили режим прекращения огня:
- Враг обстрелял украинские позиции у Старогнатовки – этот населенный пункт находится в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".
- Военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли.
О действиях боевиков украинцы сообщили в ОБСЕ. На месте трагедии присутствуют руководители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Лишь 3 марта Украина попрощалась с двумя защитниками
- В Херсоне – с погибшим бойцом 36-й бригады морской пехоты Сергеем Моисеенко.
- На Полтавщине – с 19-летним военнослужащим Андреем Мирчей.
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