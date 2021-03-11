Пророссийские боевики 10 марта обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Старогнатовки в Донецкой области. Тяжелую травму получил украинский военный.

Спасать его сразу начали медики, но, к сожалению, безуспешно. О трагедии сообщили на странице в фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним, 28 февраля на Донбассе от рук боевиков погиб младший сержант Сергей Моисеенко

Невосполнимая потеря на Донбассе: погиб украинский военный

10 марта боевики в Донецкой области в очередной раз нарушили режим прекращения огня:

Враг обстрелял украинские позиции у Старогнатовки – этот населенный пункт находится в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".

Военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли.

О действиях боевиков украинцы сообщили в ОБСЕ. На месте трагедии присутствуют руководители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Редакция 24 канала и Оперативно-тактическая группировка "Восток" выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Лишь 3 марта Украина попрощалась с двумя защитниками

В Херсоне – с погибшим бойцом 36-й бригады морской пехоты Сергеем Моисеенко.

На Полтавщине – с 19-летним военнослужащим Андреем Мирчей.