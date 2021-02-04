В течение суток 3 февраля на Донбассе было относительно тихо. Однако зафиксировали выстрелы боевиков возле Гнутово и Водяного.

Источник: Операция объединенных сил Боевики несколько раз открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году Какие были нарушения перемирия Неподалеку Гнутово оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета. Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет. Какова ситуация на передовой утром 4 февраля С начала суток 4 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Украинские воины полностью контролируют ситуацию. Обратите внимание! Накануне по приказу президента Владимира Зеленского начали инспекцию подразделений Вооруженных сил, воюющих на Донбассе. Хотят проверить готовность сил выполнять задачи, а также эффективность мероприятий Минобороны и ВСУ.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала