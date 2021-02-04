На Донбассе боевики дважды стреляли в сторону украинских позиций: детали
В течение суток 3 февраля на Донбассе было относительно тихо. Однако зафиксировали выстрелы боевиков возле Гнутово и Водяного.
Источник: Операция объединенных сил
Боевики несколько раз открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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Какие были нарушения перемирия
- Неподалеку Гнутово оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.
Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.
Какова ситуация на передовой утром 4 февраля
С начала суток 4 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Украинские воины полностью контролируют ситуацию.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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