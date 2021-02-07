На Донбассе боевики ранили украинского военного: что известно
Пророссийские боевики 7 февраля прицельно обстреляли позиции украинских военных. В результате ранили нашего защитника.
Источник:ООС
Так, оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли возле Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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Что известно о ранении бойца
Военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение. Медики оказывают ему помощь.
О действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ.
Что этому предшествовало
- Заметим, что в сводке ООС по состоянию на 17:00 не сообщали о ранении воина. Говорилось лишь о том, что боевики минируют местность.
- Однако за сутки 6 февраля оккупанты 13 раз обстреливали украинские позиции. Боевики ранили одного воина возле Песков, еще двух – вблизи Новозвановки и Южного.
- Также в этот день трое наших бойцов подорвались на взрывчатке. К сожалению. двое из них погибли, еще один – получил ранения.
- С начала 2021 года на Донбассе погибли 6 бойцов ВСУ.
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