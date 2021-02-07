Пророссийские боевики 7 февраля прицельно обстреляли позиции украинских военных. В результате ранили нашего защитника.

Так, оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли возле Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Что известно о ранении бойца

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение. Медики оказывают ему помощь.

О действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ.

Что этому предшествовало