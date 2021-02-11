Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 10 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня. Возле Песок снайпер даже ранил украинского военного.

Бойца с огнестрельным ранением доставили в медучреждение, где ему оказали помощь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

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Какие еще нарушения зафиксировали

Вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Возле Верхнеторецкого стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

Неподалеку Южного российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе Золотого-4 оккупанты запустили беспилотник и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.

На такие дерзкие действия оккупантов украинские военные дали ответ, а о нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

С начала суток 11 февраля – тишина.

Обратите внимание! В течение суток 9 февраля оккупанты трижды нарушали перемирие. Оккупанты стреляли прицельно, поэтому украинским военным пришлось отвечать.