Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского бойца
Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 10 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня. Возле Песок снайпер даже ранил украинского военного.
Бойца с огнестрельным ранением доставили в медучреждение, где ему оказали помощь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.
Важно Вражеский снайпер ранил нашего защитника на Донбассе: в каком он состоянии
Какие еще нарушения зафиксировали
- Вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Возле Верхнеторецкого стреляли из станкового противотанкового гранатомета.
- Неподалеку Южного российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
- В районе Золотого-4 оккупанты запустили беспилотник и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.
На такие дерзкие действия оккупантов украинские военные дали ответ, а о нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.
С начала суток 11 февраля – тишина.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter