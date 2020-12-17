В течение 16 декабря на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины. С начала суток 17 декабря нарушения оккупантов продолжаются.

В течение всех суток оккупанты провоцировали украинских военных неприцельными выстрелами. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Как прошли сутки на Донбассе

Возле Водяного, на Приазовье, зафиксировали 2 нарушения перемирия. Оккупанты открывали огонь из станковых и ручных гранатометов.

Возле Шумов боевики тоже применили гранатометы.

Бойцы ООС не открывали ответный огонь. К счастью, потерь и ранений нет.

Какая ситуация по состоянию на утро 17 ноября

С начала суток российские наемники уже успели нарушить перемирие. Так, недалеко от Водяного оккупанты били из минометов и гранатометов.

Провокация не представляла угрозы для украинских воинов, поэтому в ответ не стреляли.

Обратите внимание! Еще с 27 июля на Донбассе продолжается режим полного прекращения огня, который боевики постоянно нарушают. Подробнее – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала