На Донбассе боевики трижды провоцировали украинских военных: как прошли сутки на передовой
В течение 16 декабря на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины. С начала суток 17 декабря нарушения оккупантов продолжаются.
В течение всех суток оккупанты провоцировали украинских военных неприцельными выстрелами. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
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Как прошли сутки на Донбассе
- Возле Водяного, на Приазовье, зафиксировали 2 нарушения перемирия. Оккупанты открывали огонь из станковых и ручных гранатометов.
- Возле Шумов боевики тоже применили гранатометы.
Бойцы ООС не открывали ответный огонь. К счастью, потерь и ранений нет.
Какая ситуация по состоянию на утро 17 ноября
С начала суток российские наемники уже успели нарушить перемирие. Так, недалеко от Водяного оккупанты били из минометов и гранатометов.
Провокация не представляла угрозы для украинских воинов, поэтому в ответ не стреляли.
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