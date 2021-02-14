В воскресенье, 14 февраля, российские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они обстреляли позиции украинских военных вблизи Водяного.

Оккупанты били со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ,

– говорится в сообщении.

Украинская сторона уже сообщила о нарушении режима тишины ОБСЕ.

В воскресенье, 14 февраля, Вооруженные силы Украины потеряли 3 героев. Недалеко от населенного пункта Новолуганское на Донбассе около 10:00 военные подорвались на взрывном устройстве.

Из-за гибели военных президент Владимир Зеленский поручил срочно прибыть на Донбасс министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. Они должны расследовать гибель воинов.

Что известно о погибших военных

Александр Войтенко – капитан (1974 года рождения),

Вячеслав Алексеенко – солдат (1987 года рождения),

Дмитрий Мироненко – старший солдат (1994 года рождения).

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших героев.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала