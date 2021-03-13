На Донбассе – обострение: боевики 14 раз срывали тишину, есть погибший и раненый
В течение суток 12 марта пророссийские боевики на Донбассе особенно активизировались. Они 14 раз обстреляли украинские позиции. Кроме того, оккупанты убили нашего защитника и еще одного ранили.
Источник:24 канал
Украинские военные были вынуждены отвечать на дерзкие обстрелы боевиков.
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Что происходило на Донбассе 12 марта
- Вблизи Катериновки оккупанты били из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В районе Южного оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. Из-за этого воин ВСУ получил ранение. Его госпитализировали, сейчас состояние защитника – удовлетворительное.
- Возле Старогнатовки боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Неподалеку поселков Тарамчук и Пески – из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.
- Вблизи Гнутово захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- В пригороде Водяного, что на Приазовье, стреляли из ручных противотанковых гранатометов
- Вблизи Марьинки российские наемники совершили обстрел позиций украинских защитников. В результате убили украинского военного.
Командование Операции Объединенных сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.
Какова ситуация по состоянию на утро 13 марта
С начала суток 13 марта оккупанты уже успели 4 раза нарушить перемирие возле Песков. Противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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