В течение суток 12 марта пророссийские боевики на Донбассе особенно активизировались. Они 14 раз обстреляли украинские позиции. Кроме того, оккупанты убили нашего защитника и еще одного ранили.

Украинские военные были вынуждены отвечать на дерзкие обстрелы боевиков. Важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году Что происходило на Донбассе 12 марта Вблизи Катериновки оккупанты били из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Южного оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. Из-за этого воин ВСУ получил ранение. Его госпитализировали, сейчас состояние защитника – удовлетворительное.

Возле Старогнатовки боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку поселков Тарамчук и Пески – из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Гнутово захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Водяного, что на Приазовье, стреляли из ручных противотанковых гранатометов

Вблизи Марьинки российские наемники совершили обстрел позиций украинских защитников. В результате убили украинского военного. Командование Операции Объединенных сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Какова ситуация по состоянию на утро 13 марта С начала суток 13 марта оккупанты уже успели 4 раза нарушить перемирие возле Песков. Противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет. Обратите внимание! ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей по прекращению огня и являются последовательными в выполнении обязательств.