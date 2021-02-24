Пришел в опорный пункт ВСУ: на Донбассе боевик с ножом напал на украинского воина
Российский наемник 24 февраля пришел в опорный пункт Вооруженных сил Украины возле Чермалыка. Затем боевик достал нож и напал на украинского военного.
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Боевик в российской форме набросился на бойца Операции объединенных сил и даже успел порезать ему щеку.
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Как отреагировал украинский военный
В ответ на нападение украинский воин выстрелил. Пуля попала в туловище боевика. Раненого наемника забрали в госпиталь.
К счастью, жизни украинского солдата уже ничего не угрожает.
Как боевик попал в опорный пункт ВСУ
Сейчас причины и цели так называемого "визита" боевика устанавливаются. Пока неясно, как ему удалось преодолеть заминированные поля и выжить.
Война на Донбассе: последние новости
- Боевики обстреливают не только украинские позиции, но и мирных жителей. Например, 23 февраля открыли огонь по Хутору Свободному на Луганщине. В результате погиб мирный житель.
- Кроме этого, в тот же день вражеский снайпер ранил около Песков украинского защитника.
- Также на Донбассе 20 февраля вспыхнул пожар в блиндаже. Погибли трое бойцов ВСУ.
- Всего с начала 2021 года на Донбассе уже погибли 16 наших военных.
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