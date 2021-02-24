Российский наемник 24 февраля пришел в опорный пункт Вооруженных сил Украины возле Чермалыка. Затем боевик достал нож и напал на украинского военного.

Боевик в российской форме набросился на бойца Операции объединенных сил и даже успел порезать ему щеку.

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Как отреагировал украинский военный

В ответ на нападение украинский воин выстрелил. Пуля попала в туловище боевика. Раненого наемника забрали в госпиталь.

К счастью, жизни украинского солдата уже ничего не угрожает.

Как боевик попал в опорный пункт ВСУ

Сейчас причины и цели так называемого "визита" боевика устанавливаются. Пока неясно, как ему удалось преодолеть заминированные поля и выжить.

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