На Донбассе получил огнестрельное ранение украинский военный
На Донбассе 4 февраля ранили украинского защитника. Военный пострадал в результате обстрела возле Пивденного.
Источник: фейсбук ОТГ "Север"
Очередное нарушение режима тишины оккупанты устроили неподалеку от Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году
Пророссийские боевики обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.
Воина с огнестрельным ранением экстренно госпитализировали.
Новость дополняется ...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter