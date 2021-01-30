На Донбассе ранили двух украинских бойцов: в каком они состоянии
Оккупанты в районе Марьинки ранили двух военных Вооруженных Сил Украины. На данный момент украинским защитникам уже оказали первую медицинскую помощь.
Источник: Украинская делегация в ТКГ
Обстрел произошел примерно в 13:00 в районе Марьинки.
Важно Умер украинский военный, которого ранее ранил вражеский снайпер
Что известно о состоянии раненых
Двум бойцам оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь. По информации украинской делегации, на данный момент их состояние остается стабильным.
Также украинская сторона направила ноту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В ней Украины сообщила о нарушении режима тишины со стороны оккупантов.
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