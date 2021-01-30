Оккупанты в районе Марьинки ранили двух военных Вооруженных Сил Украины. На данный момент украинским защитникам уже оказали первую медицинскую помощь.

Источник: Украинская делегация в ТКГ Обстрел произошел примерно в 13:00 в районе Марьинки. Важно Умер украинский военный, которого ранее ранил вражеский снайпер Что известно о состоянии раненых Двум бойцам оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь. По информации украинской делегации, на данный момент их состояние остается стабильным. Также украинская сторона направила ноту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В ней Украины сообщила о нарушении режима тишины со стороны оккупантов. Обратите внимание! В последние дни пророссийские боевики на Донбассе активизировались. Чуть ли не каждый день они нарушают режим прекращения огня, прицельно обстреливая позиции наших защитников. 28 января оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Украинским защитникам пришлось отвечать. Новость дополняется ...