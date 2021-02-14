Недалеко от Новолуганского 14 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвались военные ВСУ. К сожалению, все 3 украинских защитника погибли.

Трагический инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Бойцы ВСУ подорвались на взрывном устройстве: что известно

При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли 3 военнослужащих из состава Объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Они выясняют обстоятельства страшной трагедии.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Важно! С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли уже 8 украинских защитников. Подробнее читайте здесь.

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Войска оккупантов 2 раза нарушили режим прекращения огня – возле Водяного и Старогнатовки.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала