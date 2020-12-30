На Донбассе погиб украинский военный из Винницы
Трагедия произошла 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.Причины гибели украинского бойца уточняются.
Известно, что военный был родом из Винницы. Об этом сообщили в пресс-служба Винницкой ОГА.
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Что известно о погибшем бойце
- 29 декабря оборвалась жизнь 22-летнего Вадима Ефременюка. Произошло это в зоне проведения ООС.
- Военнослужащий проживал в Виннице и не был женат.
- У бойца остались родители, два брата и сестра.
Как прошли сутки на Донбассе
- Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили перемирие в течение суток 29 декабря.
- Неспокойно было поблизости Водяного, Талаковки, Невельского и Авдеевки.
- Оккупанты уже традиционно били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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