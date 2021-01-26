На Донбассе пророссийские боевики 26 января обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских действий ранения получил один наш защитник.

Источник: Телеграм украинской делегации для участия в ТКГ

Обстрелы прозвучали около 19:00 в районе Попасной.

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Пострадавшего военнослужащего отвезли в больницу. На данній момент он находится в тяжелом состоянии.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ,

– рассказала делегация.

Что происходило на Донбассе 26 января

Ранее в штабе ООС сообщали, что в течение суток 26 января оккупанты 2 раза нарушали режим тишины.

Боевики били из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Горячее всего было возле Авдеевки.

Неподалеку Марьинки вражеский снайпер повредил камеру наблюдения.

Обратите внимание! Утром 25 января снайпер боевиков тяжело ранил украинского бойца. Это случилось вблизи Золотого. Из-за ранения военнослужащего Трехсторонняя контактная группа собиралась на внеочередное заседание.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала