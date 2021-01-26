На Донбассе тяжело ранили украинского военнослужащего: детали
На Донбассе пророссийские боевики 26 января обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских действий ранения получил один наш защитник.
Источник: Телеграм украинской делегации для участия в ТКГ
Обстрелы прозвучали около 19:00 в районе Попасной.
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Пострадавшего военнослужащего отвезли в больницу. На данній момент он находится в тяжелом состоянии.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ,
– рассказала делегация.
Что происходило на Донбассе 26 января
- Ранее в штабе ООС сообщали, что в течение суток 26 января оккупанты 2 раза нарушали режим тишины.
- Боевики били из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Горячее всего было возле Авдеевки.
- Неподалеку Марьинки вражеский снайпер повредил камеру наблюдения.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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