На Донбассе за сутки зафиксировали 88 нарушений "тишины", – ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 23 февраля зафиксировала 88 нарушений режима тишины в Донецкой области. В Луганской области не было ни одного нарушения.
Источник:СММ ОБСЕ
Свобода передвижения миссии остается ограниченной на оккупированной территории.
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Что известно о нарушениях боевиков
►Донецкая область
В Донецкой области зафиксировали 3 взрыва неопределенного происхождения.
87 нарушений произошли в западном направлении от оккупированного Петровского района Донецка и к западу от Александровки.
Заметим, в течение 22 февраля нарушений было 10.
►Луганская область
За сутки 23 февраля в Луганской области не зафиксировали нарушений, однако накануне – 22 февраля, по данным ОБСЕ, боевики 60 раз не придерживались договоренностей.
Ситуация на Донбассе
- В течение суток 23 февраля украинские военные зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня. Пророссийские боевики били из гранатометов, минометов, стрелкового и снайперского оружия.
- В результате действий оккупантов погиб одессит Дмитрий Сардак. Кроме того, еще один наш воин получил ранение. Также известно, что возле Песков снайпер боевиков ранил еще одного украинского бойца.
- 23 февраля российские наемники обстреляли и заминировали Хутор Вольный. Из-за этого один мирный житель погиб – на его дворе взорвалась мина.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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