Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 23 февраля зафиксировала 88 нарушений режима тишины в Донецкой области. В Луганской области не было ни одного нарушения.

Свобода передвижения миссии остается ограниченной на оккупированной территории. Важно Урегулирование конфликта с Россией: Украина в ООН назвала главное условие Что известно о нарушениях боевиков ►Донецкая область В Донецкой области зафиксировали 3 взрыва неопределенного происхождения. 87 нарушений произошли в западном направлении от оккупированного Петровского района Донецка и к западу от Александровки. Заметим, в течение 22 февраля нарушений было 10. ►Луганская область За сутки 23 февраля в Луганской области не зафиксировали нарушений, однако накануне – 22 февраля, по данным ОБСЕ, боевики 60 раз не придерживались договоренностей. Обратите внимание! С начала перемирия на Донбассе, 27 февраля 2020 года, СММ ОБСЕ зафиксировала по меньшей мере 10 603 случая нарушений режима тишины. В частности, 3 409 взрывов, 1 180 неопределенных боеприпасов в полете, 101 вспышка дульного пламени, 61 осветительную ракету, а также более 5 852 очереди и выстрела. Ситуация на Донбассе В течение суток 23 февраля украинские военные зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня. Пророссийские боевики били из гранатометов, минометов, стрелкового и снайперского оружия.

В результате действий оккупантов погиб одессит Дмитрий Сардак. Кроме того, еще один наш воин получил ранение. Также известно, что возле Песков снайпер боевиков ранил еще одного украинского бойца.

23 февраля российские наемники обстреляли и заминировали Хутор Вольный. Из-за этого один мирный житель погиб – на его дворе взорвалась мина.

Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала