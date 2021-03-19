Вследствие обстрелов боевиков 18 марта смертельное ранение в голову получил Виктор Пасека. Младший сержант был родом из села Мончинцы, что на Хмельнитчине.

Российские наемники продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. В результате одной из атак 18 марта погиб украинский защитник.

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Известно имя погибшего воина

Получил пулевое смертельное ранение в голову военнослужащий службы по контракту младший сержант Пасека Виктор Степанович,

– говорится в сообщении.

Воину было 55 лет. Родом он из села Мончинцы Красиливськогой района Хмельницкой области.

Сейчас проводят мероприятия по эвакуации тела младшего сержанта в безопасное место. Время и место захоронения будут известны позже.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца Виктора Пасеки.

Обострение на Донбассе: коротко

В 2021 году российские наемники активно нарушают договоренности о перемирии. Ежедневно боевики открывают огонь по украинским позициям.

С начала 2021 года на Востоке уже погибли не менее 20 военных Вооруженных сил Украины.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала