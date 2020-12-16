В городе Покровск, что в Донецкой области, водитель Suzuki Grand Vitara совершил наезд на 10-летнего мальчика. Он, к сожалению, погиб на месте ДТП. Трагедия произошла 15 декабря.

Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры.

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Обстоятельства смертельного ДТП

15 декабря около 11:00 водитель, которому почти 60 лет, выезжал на кроссовере из города. Дорогу переходил мальчик. К сожалению, мужчина не смог избежать столкновения и ребенок погиб.

Судя по фотографиям, это было на трассе, где не было пешеходного перехода. Детали этого ДТП будет выяснять следствие.



В Покровске сбили ребенка на смерть / Фото Донецкой областной прокуратуры

Днем ранее в Краматорске столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмы получили 3 взрослых и столько же детей. Одного ребенка зажало в разбитой машине. Спасатели деблокировали его и передали медикам.