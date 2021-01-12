За прошедшие сутки 11 января пророссийские боевики на Донбассе аж 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб украинский военнослужащий.

Информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 12 января опубликовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

К теме Первая потеря на Донбассе в 2021: возле Песков погиб украинский военный

Где и из чего атаковали пророссийские наемники

Все нарушения произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Вблизи Песков боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки пророссийские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

пророссийские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Возле Павлополя били из станковых противотанковых гранатометов.

били из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное (и на Приазовье, и недалеко от Донецка) оккупанты совершили несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия.

(и на Приазовье, и недалеко от Донецка) оккупанты совершили несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия. Неподалеку от Красногоровки украинские защитники обнаружили беспилотник противника. Тот пересек линию разграничения. В итоге воины Объединенных сил аппарат сбили.

Добавим, что на обстрелы украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Что происходило с начала текущих суток 12 января

В районе Водяного, недалеко от Донецка, и Песков произошли обстрелы украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

А неподалеку от последнего – еще и из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открыли ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокативные, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь.