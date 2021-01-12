Боевики на Донбассе 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин
За прошедшие сутки 11 января пророссийские боевики на Донбассе аж 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб украинский военнослужащий.
Информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 12 января опубликовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
К теме Первая потеря на Донбассе в 2021: возле Песков погиб украинский военный
Где и из чего атаковали пророссийские наемники
Все нарушения произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- Вблизи Песков боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
- В пригороде Авдеевки пророссийские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Возле Павлополя били из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи обоих населенных пунктов Водяное (и на Приазовье, и недалеко от Донецка) оккупанты совершили несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия.
- Неподалеку от Красногоровки украинские защитники обнаружили беспилотник противника. Тот пересек линию разграничения. В итоге воины Объединенных сил аппарат сбили.
Добавим, что на обстрелы украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Что происходило с начала текущих суток 12 января
- В районе Водяного, недалеко от Донецка, и Песков произошли обстрелы украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
- А неподалеку от последнего – еще и из автоматических станковых гранатометов.
- На обстрелы противника украинские воины открыли ответный огонь.
- Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter