На Донбассе вблизи населенного пункта Новомихайловка трое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них погибли. Известно, что этими героями были старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный.

Третий военнослужащий находится в больнице.

Ранее На Донбассе подорвались украинские военные: 2 погибли, еще 1 получил ранения

Во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли,

– со скорбью сообщили в батальоне.

Отметим, что, как писали ранее, на место происшествия сразу прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Они выясняют все обстоятельства.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших воинов.

Какова была ситуация на Донбассе 6 февраля? 6 февраля Украина потеряла 2 своих воинов на Донбассе, еще 4 защитника получили ранения. Пророссийские боевики нарушили договоренность о прекращении огня сразу 13 раз.



Данные 6 февраля Украина потеряла 2 своих воинов на Донбассе, еще 4 защитника получили ранения. Пророссийские боевики нарушили договоренность о прекращении огня сразу 13 раз.Данные штаба ООС в фейсбуке

Смотрите на карте, где расположена Новомихайловка: