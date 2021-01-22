На временно оккупированную территорию Донбасса 17 января прибыла комиссия из представителей командований и штабов Вооруженных сил России. Цель – проконтролировать готовность незаконных вооруженных формирований к использованию в войне против Украины.

Приезд кураторов из российского военного командования на Донбасс: детали

По данным Главного управления разведки Минобороны, находились они на Донетчине и Луганщине до 22 января. За это время российские кураторы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов провели неделю боевой и мобилизационной готовности. Мероприятия предусматривают приведение отдельных подразделений в высшие степени боевой готовности.

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Кроме того, подчеркнули в Минобороны, на временно неподконтрольной нам части востока сейчас продолжается ротация российских кадровых офицеров на должностях командного состава. В частности, в должность вступил новоназначенный командир 1 армейского корпуса РФ.

К слову, недавно вблизи Трехизбенки на Луганщине обнаружили запрещенное вооружение, изготовленное в России. В частности, речь идет о боевой противопехотной фугасной мине и части противопехотной осколочной мины.