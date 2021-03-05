1 марта было 7 лет от начала антиукраинских беспорядков, которые российские пропагандисты назвали "русской весной". Это события, которые произошли в 2014 году в Донецке и Луганске, а также в некоторых городах на юге и востоке Украины.

За 7 лет Донбасс оказался не нужным России. Она не забрала и не присоединила эти территории. Такое мнение высказал журналист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский. Также к эфиру программы "Между прочим" присоединились мэр Николаева Александр Сенкевич, врач-инфекционист Ольга Кобевко и адвокат Сергея Стерненко Маси Найем.

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Об итогах 7 лет "русской весны" на Донбассе

Денис Казанский: Россия просто использовала оккупированные территории, чтобы за спинами жителей вести войну с Украиной, постоянно создавать фактор нестабильности и конфликт, который никак не угасает. Людей, которые оказались на той территории, используют как материал, который не жалко. Это абсолютно циничное отношение. Но жители тех территорий уже ничего не могут поделать. Весной 2014 года их призвали выходить на улицы. Сейчас им нельзя этого делать. Кто выйдет – попадет в лапы МГБ (Министерство государственной безопасности России – 24 канал).

Люди, которые там живут, получили совсем не то, что им обещали и чего ожидали. Ситуация в экономике очень сложная. И сейчас годовщина "русской весны" совпала с определенными процессами именно в экономической сфере.

Промышленные предприятия, которые расположены на Донбассе и принадлежат украинским собственникам, были фактически отданы этими боевиками бывшему украинскому олигарху Сергею Курченко. Его считали "кошельком" семьи Януковича.



Сергей Курченко / Фото с сайта ФК "Металлист"

Все эти годы Курченко эксплуатировал металлургические заводы, шахты и некоторые другие предприятия. Эта промышленность, все годы работала в условиях ОРДЛО, не имея доступа к мировым рынкам сбыта и без возможности привлекать инвестиции, деградировала. Сейчас мы видим, что Курченко, который выжимал из предприятий все ресурсы, начинает сбрасывать определенные активы.

Дмитрий Гнап: То есть увольняют людей, не платят им зарплату или просто закрывают эти заводы?

Денис Казанский: Фактически происходит все одновременно. Сейчас это произошло с Донецким металлургическим заводом. Курченко его эксплуатировал. Очевидно, что прежнее оборудование не может дальше работать, а инвестиций нет. Фактически, этот завод, который несколько лет руководствовался компанией Курченко, был переоформлен. Сейчас он стал ООО "ДМЗ", и туда перешли все работники. Завод сменил юридическое лицо, но остались долги по зарплате, налогам, различным выплатам. Курченко не заплатил почти полмиллиарда российских рублей. Ситуация на ДМЗ – очень угрожающая, ведь фактически это предприятие сейчас бросили, и оно не работает.

Что известно о Сергее Курченко? • Сергей Курченко – украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы ВЕТЭК ("Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания"). Также является экс-владельцем и президентом футбольного клуба "Металлист".

• После Революции Достоинства бежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.

• Курченко подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен.



Данные: • Сергей Курченко – украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы ВЕТЭК ("Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания"). Также является экс-владельцем и президентом футбольного клуба "Металлист".• После Революции Достоинства бежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.• Курченко подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компанийнанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен.Данные: Википедия

Наказали ли виновных в событиях "русской весны"

Денис Казанский: Никто из тех людей, которые принимали активное участие, поддерживали и подпитывали массовые беспорядки, не понесли наказание. Судили долго Нелю Штепу (бывшая городская голова Славянска – 24 канал) – и это был не единственный случай, когда кто-то из одиозных мэров имел проблемы с законом. Но ее так и не посадили.

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Есть огромный массив доказательств, в том числе и видео, где мэр Дружковки Валерий Гнатенко выступал и организовывал все эти "референдумы". Он сейчас является народным депутатом Украины из фракции ОПЗЖ. Как и действующий мэр Кременной Владимир Струк, бывший нардеп от "Партии регионов". Он не только участвовал в "референдуме", но и вооружал отряды первых боевиков. Он тоже остался безнаказанным, хотя я лично писал заявление в СБУ касательно него.



Неля Штепа, Валерий Гнатенко, Владимир Струк / Коллаж 24 канала

Мэр Николаева объяснил громкое заявление о вакцинации

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, люди, которые откажутся от прививки против коронавируса, в конце концов будут вынуждены лечиться за свой счет.

Александр Сенкевич: Я высказал свое мнение. Если человек отказывается вакцинироваться, у него в карточке написано об отказе, то когда он попадает в больницу в тяжелом или среднем состоянии – должен лечиться не за деньги НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – 24 канал), налогоплательщиков, а за свой счет. Это мое мнение, но решение в любом случае принимают на высшем государственном уровне.

Больше об этом – читайте по ссылке.

Почему в Черновцах выбрасывали "остатки" вакцины

Ольга Кобевко: Ситуация с вакцинацией – непутевая. В первый день, когда привезли препарат, на "помойку выбросили", то есть утилизировали 6 доз вакцины. При этом в области есть очень много людей, которые были готовы вакцинироваться. Однако, к сожалению, логистика руководителей и кураторов настолько неуклюжа, что выбросили вакцины. 6 доз – это минимум 3 человека в цепочке создания коллективного иммунитета полностью вакцинированных человек. То есть людей с двумя дозами.

Подробнее о ситуации в Черновцах – читайте здесь.

Об апелляции на приговор Сергею Стерненко

Маси Найем: Я уверен, что суд апелляционной инстанции будет обязан отменить этот приговор. Там нет оснований, такого события не было. Сергей не виноват в этом деле – для меня это 100% понятно. Все материалы доказывают, что за такими доказательствами невозможно обвинять Сергея. Апелляция отменит приговор, если она будет действовать законно.

Надо объяснить обществу, что в течение 30 дней материалы дела в апелляцию не будут переданы, даже если мы подадим апелляционную жалобу сегодня. Такой порядок.

Больше деталей об апелляции на приговор Сергею Стерненко – по ссылке.