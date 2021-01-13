Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовали новый законопроект о принципах реинтеграции временно оккупированных территорий. Переходный период рассчитали аж на 25 лет.

Считается, что срок восстановления оккупированных территорий должен превышать срок оккупации вдвое. Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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МинТОТ учло, что территории оккупированы в течение 7 лет. Итак, термин, удваивает время оккупации, должен был составить 14 лет. Но как заявил Арестович, такое число вписать в закон невозможно. 10 лет министерство считает слишком коротким сроком для полной деоккупации. Поэтому, как рассказал представитель, 25 лет является оптимальным периодом.

Прописан процесс деоккупации

Как рассказал Арестович, существует 2 отдельных процесса: деоккупация и реинтеграция.

Реинтеграция происходит уже сейчас и этот закон является ее элементом. Потом – социально-экономическое и политическое восстановление,

– отметил Арестович.

Процесс деоккупации еще обсуждают, но спикер еще раз подчеркнул о необходимости вывода войск и оружия РФ.

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"Сейчас мы боремся за головы людей в ОРДЛО, а деоккупация будет уже после реинтеграции", – отметил Арестович.

Чего ожидать жителям ОРДЛО

Арестович отметил, что лица, совершившие военные преступление, не будут амнистированы и однозначно будут наказаны, а в случае сокрытия или побега – будут преследоваться СБУ.

Граждане, которые остались там, увидят, что на украинской стороне гораздо лучше, чем у них. Наши граждане, которые 7 лет подвергались российской пропаганде, наглядными и практическими шагами перейдут на нашу сторону,

– сказал Артемович

Если законопроект будет принят, амнистированы будут люди, которые не принимали участия в боевых действиях и референдумах.

Что известно о законопроекте МинТОТ

Документ появился на сайте министерства 11 января 2020 года. Пока в Кабмине его называют черновиком.

В законопроекте прописаны детали переходного периода не только для Донбасса, но и для Крыма. Но уже известно, что рассчитывают такой переходный период на 25 лет. В частности в нем говорится о восстановлении экономики на оккупированных территориях и амнистии участников конфликта.