На Донбасі підірвалися 3 українських бійців: що про них відомо – фото воїнів
Поблизу Новолуганського 14 лютого троє українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Усі бійці служили в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
Чоловіки підірвалися під час переміщення на позиції біля Новолуганського. Через важкі травми вони померли на місці.
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Що відомо про загиблих бійців
- Войтенко Олександр Володимирович (1984 року народження) – капітан у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
До скерування у зону проведення операції Об'єднаних сил проходив військову службу у складі 81-ї Окремої аеромобільної бригади.
Воїн був жителем Кременчука, що у Полтавській області.
- Олексієнко В'ячеслав Сергійович (1987 року народження) був старшим солдатом у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
До направлення в зону ООС проходив військову службу у складі 81-ї Окремої аеромобільної бригади. Був жителем Кременчука, що на Полтавщині.
- Мироненко Дмитро (1984 року народження) – старший солдат у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді Був жителем Харкова.
Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого
- Трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського.
- Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення, несумісні з життям.
- Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас. Вони мають встановити всі обставини загибелі воїнів.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.
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