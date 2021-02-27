На Донбасі останнім часом зросла кількість обстрілів з боку бойовиків. У Штабі Об'єднаних сил це пов'язують із ротацією проросійських найманців.

По словам военных, боевики продолжают провоцировать украинских воинов на открытие огня в ответ. Кроме того, далее оккупанты обвиняют Украину в нарушении режима прекращения огня.

Важно На Донбассе украинский боец подорвался на осколочной мине

Детали заявления штаба

В руководстве ОС подчеркнули, что для вооруженных формирований России уже стало привычной практикой открывать огонь одновременно. Также они отмечают обстрелы со стороны украинских защитников.

Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины,

– заметили украинские военные.

Как ситуация на Донбассе по состоянию на вечер 27 февраля

Боевики 5 раз обстреливали позиции Объединенных сил из разных видов оружия.

В районах Зайцево, Южного и Водяного, что вблизи Донецка, боевики совершили прицельные обстрелы из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки – из снайперского оружия.

Неподалеку Луганского украинский воин получил осколочные ранения. Он подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2). Украинскому защитнику оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Обо всех фактах нарушения прекращения огня Украина сообщила представителям ОБСЕ.

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Смотрите видео сводки о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 27 февраля

Что этому предшествовало

Российские наемники 26 февраля 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из запрещенного вооружения.

В результате вражеских обстрелов пострадали 9 украинских бойцов. Еще 1 боец ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Оккупанты также не пропустили на Донбасс гуманитарный груз ООН.

С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 16 украинских защитников.

Подробнее с ситуацией в зоне Объединенных сил можете ознакомиться по этой ссылке.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала