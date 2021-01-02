Домработница, которая работала у Геннадия Кернеса с 2014 года, стала депутатом одного из районных советов Харьковщины. Впрочем, окружение умершего мэра считает, что именно она заразила политика коронавирусом.

Работница Кернеса якобы стала депутатом от "Блока Кернеса – Успешный Харьков". Об этом со ссылкой на собственные источники в партии умершего политика сообщает Newsroom.

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В окружении мэра есть только одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом. Цепочка ведет к человеку, который после ранения мэра в 2014 году помогал ему одеваться,

– утверждает издание.

Кстати, друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс также заявлял, что умершего мэра коронавирусом заразила именно домработница.

Заметим, по словам исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова, Кернес мог подхватить вирус 23 августа, во время празднования Дня города.

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