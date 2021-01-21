Дом с пожилыми людьми, который вспыхнул в Харькове, имеет большую "славу" среди местных жителей. Дело в том, что люди старшего возраста там находятся только год. Ранее же дом якобы использовали для съемок порно и собраний различных сект.

Также в доме, по словам местных, был наркодиспансер. Об этом 24 каналу рассказали люди, которые живут рядом с домом и помогали пострадавшим выбраться из него.

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Одна из очевидцев трагедии госпожа Ксения рассказала, что дом официально оформлен не как пансионат, а просто как сарай на территории одного из зданий.

До этого здесь были порностудии, секты и чего здесь только не было,

– сказала она.

Это здание находится на улице Нижняя Гиевская, 150Б. Однако на самом деле дом по этому адресу – другой, и вход в него с соседней улицы. В то же время это здание, в котором случился пожар, пристроено, как сарай по документам, потому и адрес такой же.

Очевидцы о пожаре в Харькове: смотрите видео 24 канала

Пожар в Харькове: коротко