Порностудия и наркодиспансер: чем раньше занимались в доме, который горел в Харькове
Дом с пожилыми людьми, который вспыхнул в Харькове, имеет большую "славу" среди местных жителей. Дело в том, что люди старшего возраста там находятся только год. Ранее же дом якобы использовали для съемок порно и собраний различных сект.
Также в доме, по словам местных, был наркодиспансер. Об этом 24 каналу рассказали люди, которые живут рядом с домом и помогали пострадавшим выбраться из него.
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Одна из очевидцев трагедии госпожа Ксения рассказала, что дом официально оформлен не как пансионат, а просто как сарай на территории одного из зданий.
До этого здесь были порностудии, секты и чего здесь только не было,
– сказала она.
Это здание находится на улице Нижняя Гиевская, 150Б. Однако на самом деле дом по этому адресу – другой, и вход в него с соседней улицы. В то же время это здание, в котором случился пожар, пристроено, как сарай по документам, потому и адрес такой же.
Очевидцы о пожаре в Харькове: смотрите видео 24 канала
Пожар в Харькове: коротко
- Трагедия случилась 21 января в 15:30 на улице Нижняя Гиевская, 150Б.
- Загорелся дом престарелых "Золотое время", который работал нелегально. На ее владельцев уже возбудили уголовное дело.
- В результате пожара погибли 15 человек. Также зафиксировали 11 пострадавших. Еще многих соседи приютили в свои дома.
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