Домашний арест: участнику акции за Стерненко Ратушному избрали меру пресечения
Роману Ратушному 29 марта избрали меру пресечения. Его обвиняют в хулиганских действиях под Офисом Президента 20 марта.
Источник:фейсбук "Правотворець"
Детали решения суда
Суд решил взять Ратушного под круглосуточный домашний арест. Кстати, под зданием собрались люди в поддержку активиста.
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Роману инкриминируют статью 296. Так, его подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого опасного предмета.
Активисту грозит лишение свободы на срок 3 – 7 лет.
По данным телеграм-канала "STERNENKO", судья отказалась рассматривать доказательства, так как "на досудебном расследовании их не рассматривают".
Она также отказала отдать Романа на поруки. И вообще, именно такую меру избрала, потому что содержание файера – это тяжкое преступление,
– говорится в сообщении.
Ратушный уже готовит апелляцию на такое решение суда.
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