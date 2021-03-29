Роману Ратушному 29 марта избрали меру пресечения. Его обвиняют в хулиганских действиях под Офисом Президента 20 марта.

Детали решения суда

Суд решил взять Ратушного под круглосуточный домашний арест. Кстати, под зданием собрались люди в поддержку активиста.

Читайте также Протоколы об админнарушениях получили еще три участника акции под ОП

Роману инкриминируют статью 296. Так, его подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого опасного предмета.

Активисту грозит лишение свободы на срок 3 – 7 лет.

По данным телеграм-канала "STERNENKO", судья отказалась рассматривать доказательства, так как "на досудебном расследовании их не рассматривают".

Она также отказала отдать Романа на поруки. И вообще, именно такую меру избрала, потому что содержание файера – это тяжкое преступление,

– говорится в сообщении.

Ратушный уже готовит апелляцию на такое решение суда.

Новость дополняется...