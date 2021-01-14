В правительстве провели встречу с представителями Международного Валютного Фонда касательно тарифов на газ для населения. Денис Шмыгаль подчеркнул, что рынок газа должен работать.

Некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

Важно В МВФ обеспокоены решением правительства снизить цену на газ в Украине, – глава Минфина

Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем,

– подчеркнул премьер.

В целом Шмигаль отметил, что встреча с представителями МВФ была конструктивной.

Что этому предшествовало