Должны найти компромисс, – Шмигаль о встрече с представителями МВФ относительно цены на газ
В правительстве провели встречу с представителями Международного Валютного Фонда касательно тарифов на газ для населения. Денис Шмыгаль подчеркнул, что рынок газа должен работать.
Некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.
Важно В МВФ обеспокоены решением правительства снизить цену на газ в Украине, – глава Минфина
Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем,
– подчеркнул премьер.
В целом Шмигаль отметил, что встреча с представителями МВФ была конструктивной.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Это возмутило население и вызвало волну протестов во многих городах Украины.
- Президент Владимир Зеленский 13 января созвал энергетическую совещание, чтобы решить вопрос с высокими ценами на газ. В результате договорились снизить цену на газ более чем на 30% — до 6,99 грн за кубометр.
- Однако Шмигаль подчеркивал, что это временное решение, то есть такая цена будет действовать только во время карантина. Премьер замечал, что правительство не отказывается от развития рынка газа.
- При этом в МВФ забеспокоились из-за решения Украины снизить цену на газ. Дело в том, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства относительно тарифов на рынке природного газа.
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