Продолжается конкурс по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Эксперт StateWatch Александр Леменов назвал фамилии первых кандидатов.

Он убежден, что кроме честных претендентов на должность будут представлены также люди с "темным" прошлым. Но Центр противодействия коррупции будет их отслеживать.

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Первые кандидаты

По его словам, Банковая, безусловно, будет привлекать своих людей на эту должность. Однако он надеется, что им это не удастся. Речь зашла о 2 людях:

Андрей Костин – глава парламентского комитета Верховной Рады; Сергей Ионуш – близкий друг главы СБУ Ивана Баканова, как отметил эксперт.

Костин – человек без соответствующего опыта,и я не понимаю, как он может руководить таким подразделением Офиса генпрокурора. А Ионуша просто "вводят за ручку",

– считает эксперт.

Другие претенденты

Среди других претендентов – Александр Божко – известный молодой прокурор. Он вел расследование против Андрея Портнова, от которого получал многочисленные угрозы. По мнению Леменова, это один из неплохих кандидатов. Впрочем, он не собирается агитировать за кого-то одного – все покажут результаты конкурса.

"Руководитель САП – человек, который имеет огромное влияние в контексте расследований уголовных производств по топкорупции", – отметил Леменов.

Справка. Руководитель САП, по сути, является главным лицом в системе антикоррупционных органов: от него зависит судьба каждого производства, открытого Национальным антикоррупционным бюро.

Смотрите видео: эксперт о конкурсе на должность главы САП

Что известно о конкурсе на должность главы САП