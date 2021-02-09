На должность главы САП претендуют люди с Банковой без опыта: известны первые кандидаты
Продолжается конкурс по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Эксперт StateWatch Александр Леменов назвал фамилии первых кандидатов.
Источник:24 канал
Он убежден, что кроме честных претендентов на должность будут представлены также люди с "темным" прошлым. Но Центр противодействия коррупции будет их отслеживать.
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Первые кандидаты
По его словам, Банковая, безусловно, будет привлекать своих людей на эту должность. Однако он надеется, что им это не удастся. Речь зашла о 2 людях:
- Андрей Костин – глава парламентского комитета Верховной Рады;
- Сергей Ионуш – близкий друг главы СБУ Ивана Баканова, как отметил эксперт.
Костин – человек без соответствующего опыта,и я не понимаю, как он может руководить таким подразделением Офиса генпрокурора. А Ионуша просто "вводят за ручку",
– считает эксперт.
Другие претенденты
Среди других претендентов – Александр Божко – известный молодой прокурор. Он вел расследование против Андрея Портнова, от которого получал многочисленные угрозы. По мнению Леменова, это один из неплохих кандидатов. Впрочем, он не собирается агитировать за кого-то одного – все покажут результаты конкурса.
"Руководитель САП – человек, который имеет огромное влияние в контексте расследований уголовных производств по топкорупции", – отметил Леменов.
Смотрите видео: эксперт о конкурсе на должность главы САП
Что известно о конкурсе на должность главы САП
- Отбор стартовал 25 января 2021 года.
- Также в САП ищут людей на еще 2 должности, в том числе и на место заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Предыдущий руководитель структуры Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года.
- Сейчас обязанности главы исполняет Максим Грищук.
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