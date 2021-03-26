Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало список кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы. На место главы ГНС претендуют 9 человек.

Среди тех, кого допустили к конкурсу, есть действующий глава Налоговой службы Алексей Любченко. Также в списке указаны два его заместителя – Наталья Рубан и Евгений Олейников.

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Сам конкурс на должность главы Государственной налоговой службы состоится 29 марта.

На должность претендуют:

Алексей Любченко – действующий глава Налоговой службы;

Наталья Рубан и Евгений Олейников – заместители Любченко;

Евгений Бамбизов – бывший руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы;

Василий Шкураков – экс-заместитель министра финансов, гендиректор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания";

Дмитрий Зенин – экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве;

Александр Кучеренко – бывший начальник киевского отделения Фонда госимущества;

Василий Симчера – сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области;

Вячеслав Федоров – сотрудник "Укртрансгаза".

Что известно о кандидатах

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем телеграме обнародовала информацию о некоторых кандидатах на пост главы ГНС.

Евгений Бамбизов

Бамбизов работает в налоговых органах с апреля 2003 года. Возглавлял Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

"Осенью 2019 года работники Генеральной прокуратуры задержали Бамбизова по подозрению в содействии легализации доходов группировки олигарха Курченко в размере 4,7 миллиарда гривен. Насколько известно, у этого уголовного производства не было логического продолжения", – написала Смаглюк-Василевская.



Евгений Бамбизов / Фото пресс-службы ГФС

В 2021 году Бамбизов задекларировал 2 квартиры площадью 144,7 квадратных метров, 2 паркоместа, кольцо жены с драгоценными камнями. Также он владеет автомобилями Mersedes-Benz ml 2007 года выпуска и ГАЗ ГАЗ-69 1968 года.

Бамбизов занимается предпринимательской деятельностью. Ему принадлежит 50% собственности консалтинговой компании "Центр медиации и партнерства" с ежегодным доходом в 7 миллионов гривен. Сбережения чиновника составляют почти 6 миллионов гривен и 11,4 тысячи долларов.

Дмитрий Зенин

С 1999 по 2008 год Зенин работал в Печерской ГНИ. До 2014 года – в одном из управлений налоговой службы Киева. Впоследствии его повысили до заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы.

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В 2020 году он работал в Государственной таможенной службе на должности начальника самостоятельного управления. Из задекларированного имущества у Зенина: 2 киевские квартиры площадью 160 квадратных метров, автомобиль Mazda 3 2008 года выпуска.

В ГНС Дмитрий Зенин заработал 470 тысяч гривен, в ГУ ГФС – 277 тысяч гривен.

Александр Кучеренко

Александр Кучеренко до 2020 года был первым заместителем начальника Главного управления ГФС в Киевской области.

Кандидат задекларировал 3 квартиры в Киеве площадью 164 квадратных метра. Он владеет автомобилями Toyota Camry и Volkswagen Multivan 2015 года.

Также Кучеренко задекларировал подарок от отца – 2 миллиона гривен. Согласно декларации 2020 года, в его семье зарабатывает только жена. Женщина заработала за прошлый год миллион гривен. Вместе с тем своих доходов за 2020 год чиновник не декларировал.

Под подушкой Кучеренко держат 808 тысяч гривен. И 100 тысяч долларов, инвестированные в портфель активов в Америке,

– написала Ольга Василевская-Смаглюк.

Алексей Любченко

Алексей Любченко находился на руководящих должностях с 1998 года. С апреля 2020 года он был назначен главой ГНС.

Действующий глава Налоговой службы задекларировал 4 квартиры и 1 паркоместо площадью почти 400 квадратных метров, а также 1 земельный участок. У него 2 швейцарских часов Breguet, ювелирные изделия из драгоценного металла с драгоценными камнями и охотничий карабин Blaser.

Кроме этого, у Любченко есть Land Rover Evoque 2013 года и водный катер Bombardier Utopia 205.

Доходы Любченко:

зарплата в ГНС – 525 тысяч гривен в год;

зарплата в ЧАО "Украгрохимхолдинг" – 27 тысяч гривен.

Также есть прибыль от предоставления имущества в аренду. На счетах лежит 94 тысячи долларов, миллион гривен, 43 тысячи евро.



Алексей Любченко / Фото пресс-службы ГНС