"Должен порвать с Коломойским": почему до сих пор не состоялся разговор Зеленского с Байденом
Администрация президента США Джо Байдена пытается побудить президента Владимира Зеленского бороться с коррупцией в Украине. По информации американских СМИ, это влияет на то, что разговор глав государств до сих пор не состоялся.
Источник:The Washington Post
Издание пишет, что Зеленский должен настаивать на проведении судебной реформы, восстановить независимость НБУ и исключить любые попытки ослабления НАБУ.
Кстати Байден поговорил с президентом Еврокомиссии об Украине: будут координировать действия
Что пишут СМИ США
В СМИ намекнули на ситуацию с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Он должен однозначно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него,
– говорится в статье.
Кроме того, медиа напомнило о предвыборных обещаниях Зеленского. В частности, не обошли вниманием борьбу с олигархами, коррумпированными судьями и криминальными кланами.
По мнению журналистов, в прошлом году Зеленский "отступил", потому что уволил реформаторов в правительстве и главу Нацбанка. Тем самым глава государства якобы заморозил судебную реформу и борьбу с олигархатом. Именно эти аспекты беспокоят сторонников Киева в Штатах.
Когда состоится разговор Байдена и Зеленского: что говорили раньше
- В Министерстве иностранных дел уже обсуждали факторы для будущего первого разговора президентов.
- Однако о точных датах еще не договорились.
- Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов уверял, что разговор до сих пор не состоялся, потому что США еще формируют свою международную кампанию.
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