Администрация президента США Джо Байдена пытается побудить президента Владимира Зеленского бороться с коррупцией в Украине. По информации американских СМИ, это влияет на то, что разговор глав государств до сих пор не состоялся.

Издание пишет, что Зеленский должен настаивать на проведении судебной реформы, восстановить независимость НБУ и исключить любые попытки ослабления НАБУ.

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Что пишут СМИ США

В СМИ намекнули на ситуацию с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Он должен однозначно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него,

– говорится в статье.

Кроме того, медиа напомнило о предвыборных обещаниях Зеленского. В частности, не обошли вниманием борьбу с олигархами, коррумпированными судьями и криминальными кланами.

По мнению журналистов, в прошлом году Зеленский "отступил", потому что уволил реформаторов в правительстве и главу Нацбанка. Тем самым глава государства якобы заморозил судебную реформу и борьбу с олигархатом. Именно эти аспекты беспокоят сторонников Киева в Штатах.

Обратите внимание! 5 марта США применили санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи. Всем запретили въезд в Штаты.

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