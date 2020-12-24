Юрий Витренко рассказал, что информация о максимальной сумме облигаций государственного займа по делу "Нафтогаза" является неточной. Соответствующая стоимость меньше, однако общий порядок цифр – это миллионы долларов.

В то же время он – долларовый миллионер. Об этом Юрий Витренко рассказал в эксклюзивном интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Актуально Витренко рассказал, получил ли деньги за дело по "Газпрома"

Он объяснил ситуацию относительно того, что сумма иска была одна, а сумма предоставленных облигаций – другая. Юрий Витренко отметил, что подавал иск о выплате премии в начале 2020 года, однако он охватывает не всю премию, которая была уплачена по контракту, а только часть.

Поскольку, если бы меня не уволили, то я получил бы эту премию в течение определенного промежутка времени. То есть она была бы так структурирована, что я должен ее получить в течение 3 лет после принятия решения о премии, например в течение 2018 – 2020,

– сказал Витренко.

Исполняющий обязанности министра энергетики отметил, что его уволили в средине 2020 года, а в его трудовом контракте было прописано, что в случае увольнения – всю премию должны выплатить в тот же день, ждать не нужно.

Обратите внимание! В феврале 2020 года Витренко подал иск в Печерский суд Киева из-за невыплаты ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

"Когда премию растрачивали, то объясняли, что так меня поощряют оставаться в компании, потому что я очень ценный работник", – сказал Юрий Витренко и добавил, что вместо того, чтобы выплатить сразу, премию растягивают на определенный промежуток времени, а когда освобождают – выплачивают полную сумму.

Штрафные санкции

По словам Витренко, за его освобождение без полной выплаты премии предусмотрены штрафные санкции в соответствии с контрактом и законодательством Украины.

"Я от них отказался. Я мог бы еще требовать от "Нафтогаза" штрафы, но я не хотел, чтобы меня запомнили как человека, который отсудила деньги "Нафтогаза". Я хочу, чтобы меня помнили как того, кто отсудил у "Газпрома "деньги", – сказал Юрий Витренко.

Премии за победу в Стокгольмском арбитраже: коротко