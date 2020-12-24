Долларовый миллионер, – Витренко сказал, какую премию получит от "Нафтогаза"
Юрий Витренко рассказал, что информация о максимальной сумме облигаций государственного займа по делу "Нафтогаза" является неточной. Соответствующая стоимость меньше, однако общий порядок цифр – это миллионы долларов.
В то же время он – долларовый миллионер. Об этом Юрий Витренко рассказал в эксклюзивном интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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Он объяснил ситуацию относительно того, что сумма иска была одна, а сумма предоставленных облигаций – другая. Юрий Витренко отметил, что подавал иск о выплате премии в начале 2020 года, однако он охватывает не всю премию, которая была уплачена по контракту, а только часть.
Поскольку, если бы меня не уволили, то я получил бы эту премию в течение определенного промежутка времени. То есть она была бы так структурирована, что я должен ее получить в течение 3 лет после принятия решения о премии, например в течение 2018 – 2020,
– сказал Витренко.
Исполняющий обязанности министра энергетики отметил, что его уволили в средине 2020 года, а в его трудовом контракте было прописано, что в случае увольнения – всю премию должны выплатить в тот же день, ждать не нужно.
"Когда премию растрачивали, то объясняли, что так меня поощряют оставаться в компании, потому что я очень ценный работник", – сказал Юрий Витренко и добавил, что вместо того, чтобы выплатить сразу, премию растягивают на определенный промежуток времени, а когда освобождают – выплачивают полную сумму.
Штрафные санкции
По словам Витренко, за его освобождение без полной выплаты премии предусмотрены штрафные санкции в соответствии с контрактом и законодательством Украины.
"Я от них отказался. Я мог бы еще требовать от "Нафтогаза" штрафы, но я не хотел, чтобы меня запомнили как человека, который отсудила деньги "Нафтогаза". Я хочу, чтобы меня помнили как того, кто отсудил у "Газпрома "деньги", – сказал Юрий Витренко.
Премии за победу в Стокгольмском арбитраже: коротко
- В мая 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решила премировать 41 сотрудника компании за вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
- Сумма вознаграждения предполагалась на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже – 46,3 миллиона долларов.
- В 2018 году выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллиона. В отчете "Нафтогаза" говорится, что Юрий Витренко получил 7,5 миллиона долларов. Однако это не вся сумма, которую должны были получить топ-менеджера "Нафтогаза".
- Другая часть премий должна была выплачиваться в течение 3 лет, но Владимир Зеленский поручил тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку "разобраться" и с вопросом премий "нафтогазовцам" и пригрозил "перезагрузкой" Нафтогаза".
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