Верховная Рада после принятия бюджета на 2021 год ушла на каникулы. Однако вечером 21 декабря Правительство собралось на экстренное заседание, чтобы принять кадровое решение, которое не смогли принять народные депутаты. Правительство назначило Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Почему решение приняли несмотря на мнение нардепов и зачем долларовом миллионеру министерская должность – рассказал сам Юрий Витренко в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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О назначении в Кабмине

Первые слухи поползли еще в августе 2019 года. Дальше были газовые переговоры в Берлине, а затем – увольнение из "Нафтогаза". И вот теперь вы же в кресле министра, хоть и не премьерского, но все же вице и с приставкой "и.о.". Что произошло за эти полтора года, о чем я не сказала? С вами вели переговоры?

Разговоры и предложения возглавить Министерство энергетики звучали с 2015 года, после того, как я себя зарекомендовал и показал результат в "Нафтогазе". В частности, когда мы интегрировали украинский рынок газа в европейский, решили проблему с обеспечением Украины импортированным газом после того, как Россия прервала поставки газа. Также решили кризисные явления на рынке газа, когда не было денег, а дефицит "Нафтогаза" был 8 миллиардов долларов. Мы это сделали в очень ограниченный период. После этого власти начали предлагать политические должности.



Юрий Вітренко / Фото 24 канала

Но я понимал, что есть много вещей, которые надо завершить – тот же Стокгольмский арбитраж. Только в конце декабря мы заставили "Газпром" все же заплатить 3 миллиарда долларов и мы продолжали транзит несмотря на нежелание России, чтобы Украина зарабатывала деньги на транзите.

Когда мы решили эти задачи, тогда у меня появилось больше возможностей смотреть на какие-то политические должности. Но с другой стороны, если честно, в мои персональные планы не входило заниматься политикой. Я бы хотел скорее, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность.

Провальное голосование в Раде

Есть цитата от источника из Офиса Президента: "Витренко – очень хороший менеджер, он сильно операционный. У него многовекторность: разбирается и в энергетике, и в макроэкономике, в экономике вообще и в банковском деле, в частности. Очень хорошее резюме". Почему же тогда вас не поддержали народные депутаты, когда голосовали вашу кандидатуру на пост министра?

Это было неожиданностью, ведь это очень быстро происходило. Предложение было от премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он предлагал и министра энергетики и первого вице-премьера. По его словам, требуется усиление и он загибается без первого вице-премьера и постоянного министра энергетики. Я знаю изнутри, насколько плохая ситуация в энергетике и в экономике.

Справка. 17 декабря Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на должность главы Министерства энергетики. Только 118 нардепов из 226 необходимых отдали за него свой голос.

С фракцией "Слуга народа" я общался через скайп в аэропорту, был плохая связь, я пропустил свой самолет. Нужно было больше времени для разговоры с депутатами, для убеждения и всего остального.

Есть и другие более глубинные причины. Я не могу делать все, у меня есть конкретные направления – это европейская интеграция, рыночные, прозрачные равные правила игры. В этом я разбираюсь и понимаю. Я не рзбираюсь, например, в советской системе, я не электроинженер, чтобы определять в Госплане, где строить блоки станций и так далее. Это не ко мне.

Депутаты ориентированные на депутата Игоря Коломойского проголосовали за вас. Почему?

Прежде всего часть депутатов, которые говорят, что они ориентированы на Игоря Коломойского, есть во фракции "Слуга народа". Меня не удивляло, что они голосовали "за", потому что президент и премьер-министр их убеждали. Меня удивляет, что другие депутаты не проголосовали, ведь фракция приняла решение меня поддержать, а они голосуют "против". Это меня удивляет.

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Депутаты "За майбутне" и "Доверие", которые не скрывают своей приверженности к Коломойскому, тоже вас поддержали ...

Палица (Игорь Палица – 24 канал) не поддержал. А это глава, насколько я потом читал. Но я тоже понимаю, что у них есть определенные договоренности. Я не участвовал в этих договоренностях. Я не разговаривал ни с Коломойским, ни с каким-либо депутатом, приближенным к Коломойскому. С Коломойским не обсуждал никаких должностей. Я читаю газеты, аналитику, поэтому могу только догадываться.

Я общалась с Кирой Рудик (глава партии "Голос" – 24 канал). Когда я спросила у нее, почему вы не голосовали за господина Витренко, она сказала, что вы прекрасный человек, ничего личного, но они в оппозиции.

Я тоже, кстати, уже после этого начал разговаривать с фракцией "Голос". Там много моих друзей, к которым я тоже отношусь с огромным уважением, мы и общаемся, и консультируемся, и все остальное. То же касается и фракции "Европейская солидарность". Но сейчас они говорят, что у них политическая позиция такова, что они не голосуют за кадровые назначения и таким образом отличают себя от монокоалиции.

Я буду с ними говорить, потому что мне, как гражданину Украины, кажется, что такая позиция немного ограничивает их влияние вообще на развитие ситуации в стране. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы развитие двигалось в правильном направлении.

Собственно, непонятно, для чего они сейчас находятся у власти, если не собираются брать на себя ответственность за происходящее в стране.

Та даже даже просто влиять. Голосуя, условно говоря, за людей, которых они считают нормальными, они посылают сигнал власти: если вы будете предлагать нормальных людей, мы будем это поддерживать. Иначе они толкают власть на какие-то договоренности с ОПЗЖ, или какими-то другими фракциями, имеющими иную ориентацию.

О "черных дырах" в энергетике

Если вы все-таки станете руководителем Минэнергетики без приставки "исполняющий обязанности", что будете делать с двумя "черными дырами" в украинской энергетике? Первое – это "Энергоатом", которого как дойную корову доят несколько финансовых промышленных групп. А второе – это украинская "зеленая" энергетика, которая превратилась в "черную дыру", куда уходят миллиарды гривен налогоплательщиков через доплату по несправедливому "зеленому" тарифу.

Буду решать. К сожалению, нет решения, которое всех устраивало бы. И в этом есть непопулярные реформы иногда. Хотя будем стараться делать их максимально популярными.

► "Энергоатом"

Например, даже тот же "Энергоатом" – я бы не сказал, что это "черная дыра". Это действительно дойная корова. Он сейчас продает электроэнергию по цене меньше себестоимости. Это не нормальная ситуация, он не может так делать постоянно. Накапливается огромная задолженность перед "Энергоатом" и перед поставщиками. Это безопасность станции, это наша безопасность. Эту проблему будем решать и сейчас уже решаем, проводим совещания.

Уже есть даже определенные сдвиги, больше денег заплатил "Укрэнерго" "Энергоатому". "Энергоатом" смог рассчитаться с "ВостГОК", а тот рассчитался с задолженностью по зарплате. И люди ушли с улицы. Этим я занимался последние, условно говоря, 2 дня. Эту проблему уже успешно решили.

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Но это тушения пожаров, а я не хочу этим заниматься. Занимаюсь вынужденно, потому что понимаю, что люди на улице, перекрыли трассу в Кропивницком. Это сложная ситуация, ее нужно решать – перед Новым годом люди без зарплаты на улице. Но нужны какие-то устоявшиеся нормальные решения, чтобы работала отрасль нормальная.

Так вот, с "Энергоатомом". Я думаю, вы согласитесь, что по крайней мере какую-то обоснованную себестоимость они должны покрывать с помощью цены электроэнергии, которую они генерируют, продают или отдают, условно говоря, на энергорынок.

► "Зеленая" энергетика

Что до "зеленой" энергетики – сложный вопрос тоже. Потому что с одной стороны мы все хотим жить в нормальной экологии, дышать чистым воздухом. Мы понимаем, что солнечная генерация, ветрогенерация – это лучше чем тепловая, которая сжигает уголь. Но с другой стороны – себестоимость даже "зеленой энергетики" намного выше, чем себестоимость того же "Энергоатома" или тепловой генерации.



Юрий Витренко: "Нет решение, которое всех бы устраивало" / Фото 24 канала

Вопрос заключается в том, кто будет платить за эту лучшую экологию или "зеленые" экологические преимущества для украинского населения? С этим тоже разбираемся. Я сейчас обрабатываю 3 варианта, которые вынесу в правительство на обсуждение заинтересованными сторонами. Нужно будет принимать решение, как в вопросе интересов устойчивого развития энергетики, так и в вопросе развития экономики и даже каких-то социальных, политических последствий. Это сложные вопросы. Я не волшебник, у меня нет волшебной палочки.

Более того, у вас еще и очень урезаны ваши права и обязанности, потому что вы исполняющий обязанности ...

Обязанности не урезаны, а права урезанны.

Об увеличении тарифов

Как возможный действующий министр энергетики – вы поддерживаете увеличение тарифов на электроэнергию для населения?

Это сложная позиция. Моя позиция такова: должны быть нормальные европейские правила. Если это означает повышение тарифов, то нужно такие вопросы рассматривать. Но при этом должен быть опережающий рост зарплат. Я считаю, что главная проблема это не тарифы в Украине, а низкие зарплаты. Кстати, большой перекос даже между частным и государственным сектором. Ненормально, когда охранник в частной компании зарабатывает вдвое больше, чем государственный анестезиолог.

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Я человек рыночных взглядов. Считаю, что если все правильно сделать, страна будет успешной, а люди богаче. Вместо того, чтобы один перегиб компенсировать другим перегибом. Поэтому если даже тарифы на электроэнергию будут выше, но при этом люди будут получать еще большую зарплату и все будет стабильно, они не будут переживать, что тарифы будут постоянно расти – это нормальный устойчивый вариант.

О заоблачных премиях "Нафтогаза", конфликте с Коболев и Коломойским – читайте вскоре во второй части интервью на сайте 24 канала.