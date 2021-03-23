В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на очередное доказательство эскалации на Донбассе. Речь идет о намерении России открыть в ОРДЛО представительство партии "Справедливая Россия – За правду".

Сейчас российские власти продолжают пренебрегать Минскими договоренностями, в то же время – пытаться затягивать временно неподконтрольные Украине районы Донбасса до своего политического, экономического и электорального поля.

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"Рассматриваем намерение открыть представительство партии "Справедливая Россия – За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалацию Россией ситуации в ОРДЛО", – говорится в сообщении.

Нарушение законов Украины российской партией

В то же время в МИД отметили, что после незаконного распространения российских паспортов на Донбассе, партии оккупантов разглядели возможность "получить политические дивиденды".

В украинском МИД подчеркнули, что намерение партии "Справедливая Россия" "представлять и защищать" на Донбассе "избирательные права "граждан России" – жителей временно оккупированных территорий" является грубым нарушением законодательства и суверенитета Украины.

Также в украинском министерстве пояснили, что соответствующие действия партии открывают поле для фальсификаций на российских выборах.

Справка. 22 марта 2021 года на сайте партии "Справедливая Россия" появилось сообщение о намерении открыть офис в оккупированном Донецке и Луганске.