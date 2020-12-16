Доказательств по делу "Роттердам +" достаточно, чтобы передать в суд, – НАБУ
Доказательств относительно "Роттердам +" достаточно, чтобы закончить досудебное расследование и передать дело в суд. Однако детективы НАБУ отмечают, что лишены возможности представлять дело в суде.
Да, детективы не могут пока представлять дело в суде. Об этом заявил детектив НАБУ Михаил Романюк во время заседания комитета Верховной рады по антикоррупционной политике, сообщает 24 канал.
Важно ВАКС закрыл дело "Роттердам +", но производство продолжается
Что говорят в НАБУ о деле
Романюк напомнил, что в деле "Роттердам +" подозревают 6 человек: 4 должностных лица НКРЭКУ и 2 представителей частных компаний группы ДТЭК.
Детектив добавил, что предметом расследования являются действия должностных лиц комиссии по разработке регуляторного акта, который устанавливал механизм формирования государственной цены на электричество, которое производят тепловые электростанции при сжигании угля. В цену безосновательно включили расходы на транспортировку.
Детектив отметил, что участники введения формулы действовали сознательно. Поэтому, по мнению прокуроров НАБУ, для возмещения ущерба государство должно сформировать позицию и подать гражданский иск. По словам Романюка, для надлежащего судебного разбирательства дела нужно изменить прокурора по делу на "компетентного, профессионального и беспристрастного".
Дело "Роттердам +": последние новости
- 28 августа прокуроры закрыли дело "Роттердам +" якобы из-за отсутствия преступления.
- В сентябре ВАКС признал закрытие дела законным и обоснованным.
- Однако уже 27 октября ВАКС передумал и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.
- После этого детективы НАБУ пытались изменить прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомерность действий процессуального руководителя, который постановил закрыть дело "Роттердам +".
- Несмотря на то, что ВАКС закрыл дело, производство продолжается.
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