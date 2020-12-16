Доказательств относительно "Роттердам +" достаточно, чтобы закончить досудебное расследование и передать дело в суд. Однако детективы НАБУ отмечают, что лишены возможности представлять дело в суде.

Да, детективы не могут пока представлять дело в суде. Об этом заявил детектив НАБУ Михаил Романюк во время заседания комитета Верховной рады по антикоррупционной политике, сообщает 24 канал.

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Что говорят в НАБУ о деле

Романюк напомнил, что в деле "Роттердам +" подозревают 6 человек: 4 должностных лица НКРЭКУ и 2 представителей частных компаний группы ДТЭК.

Детектив добавил, что предметом расследования являются действия должностных лиц комиссии по разработке регуляторного акта, который устанавливал механизм формирования государственной цены на электричество, которое производят тепловые электростанции при сжигании угля. В цену безосновательно включили расходы на транспортировку.

Обратите внимание! Убытки государства от этих действий оценивается в более 39 миллиардов гривен.

Детектив отметил, что участники введения формулы действовали сознательно. Поэтому, по мнению прокуроров НАБУ, для возмещения ущерба государство должно сформировать позицию и подать гражданский иск. По словам Романюка, для надлежащего судебного разбирательства дела нужно изменить прокурора по делу на "компетентного, профессионального и беспристрастного".