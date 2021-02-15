Мы должны смотреть правде в глаза, – Кравчук о невозможности договориться с Россией
Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе "практически невозможно". Сейчас перспектив по продвижению в переговорном процессе нет.
Источник:24 канал
Что сказал Кравчук о переговорах с Россией
Никакого продвижения в переговорах нет уже длительное время. Об этом заявил лидер украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчук.
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Договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и задачи ставят, – практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время,
– подчеркнул политик.
Он добавил, что недавно принимал участие в эфире российского "Первого канала", где был также главарь боевиков Денис Пушилин. Тот заявил о намерении интегрировать оккупированные территории в Россию.
"Таким образом официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", – подчеркнул Кравчук.
Чиновник отметил, что Россия продолжает отрицать участие в войне на Донбассе, называя себя "посредником" в конфликте. Такие заявления существенно усложняют возможность договориться.
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