Дочь Кивы станет главным юристом Полтавского горсовета – документы подала только она
27-летняя Екатерина Кива подала документы на вакантную должность в Полтавском городском совете – директора юридического департамента. И успешно выиграла конкурс. Интересно, что ни конкурентов, ни конкуренток у Кивы не было.
Источник:Obozrevatel
Потому что только она и подавалась на эту должность. Заметим, что Екатерина Кива – родная дочь скандального народного депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.
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Запись собеседования разместила в ютубе пресс-служба Полтавского горсовета. Видео свидетельствует, что Екатерина Кива набрала 23 балла из 25 возможных.
На конкурсе (номинально это все же был конкурс, хотя и соискательница была только одна) Кива сдала тесты и выполнила 3 практические задачи – на хорошо, отлично и хорошо.
Собеседование с дочкой Кивы: видео
В итоге по рекомендации конкурсной комиссии Екатерину Киву на должность должен утвердить мэр Полтавы.
Что известно о дочери Ильи Кивы
- Из открытых источников известно, что Екатерина Кива училась в Харьковском национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а еще и в Национальной академии внутренних дел в Киеве.
- Портал "Полтавщина" утверждает, что с 2017 года Кива работала в полиции (инспектором в отделе противодействия наркопреступности, позже – старшим инспектором отдела подбора персонала и аттестации). В сентябре 2020 Екатерина Кива уволилась.
- Опубликованная в 2021 году декларация свидетельствует, что Кива имеет квартиру в Киеве на 49 квадратных метров ценой в 286 тысяч гривен и автомобиль Mazda 3 2018 года выпуска за 631 тысячу. В 2020 году Екатерина Кива получила 241 тысячу гривен зарплаты.
Илья и Екатерина Кивы / Фото из телеграм-канала PavlovskyNews
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