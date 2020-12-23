ФСБ завербовала военного ВМС Украины, когда он проходил пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. На полуостров мужчина отправился по семейным обстоятельствам.

Российская сторона шантажировала украинского военного. В частности, говорилось о психологическом давлении. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Актуально Военные преступники, контролируемые ФСБ: экс-пленник Асеев о диалоге с "той стороной" Приморский районный суд Одессы признал его виновным в готовке к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену,

– говорится в сообщении. Детали инцидента Завербованный военный должен был собирать определенную военную информацию, а также данные об общественно-политической ситуации на юге Украины.



Однако вернувшись в Украину, военный сам сдался СБУ и раскрыл детали своей вербовки.



Уголовной ответственности военный ВМС избежал, так как добровольно рассказал о связи с российскими спецслужбами и вербовке.