Добровольно сдался: Россия завербовала военного ВМС Украины
ФСБ завербовала военного ВМС Украины, когда он проходил пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. На полуостров мужчина отправился по семейным обстоятельствам.
Российская сторона шантажировала украинского военного. В частности, говорилось о психологическом давлении. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Приморский районный суд Одессы признал его виновным в готовке к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену,
– говорится в сообщении.
Детали инцидента
- Завербованный военный должен был собирать определенную военную информацию, а также данные об общественно-политической ситуации на юге Украины.
- Однако вернувшись в Украину, военный сам сдался СБУ и раскрыл детали своей вербовки.
- Уголовной ответственности военный ВМС избежал, так как добровольно рассказал о связи с российскими спецслужбами и вербовке.
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